Moritos, Ferdinand ile aynı çiftlikte yaşayacak

BUGÜN NELER OLDU

Bayramı'ndan 1 gün önce Erzincan Üzümlü'de mezbahaya götürülürken kaçıp, yaklaşık 1 ay sonra 10 kilometre uzaklıktaki yaylada bulunan boğayı, şarkıcı Haluk Levent sahiplendi.Sosyal medya üzerinden, 200 kiloluk boğaya 'Moritos' ismini verdiğini duyuran Levent, boğanın 2 ay sonra geçtimiz yıl Rize'de kaçan Ferdinand isimli boğanın kaldığı İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürüleceğini söyledi. Haluk Levent'in kendisine ulaştığını belirten barınak sahibi Sibel Çakır, "Moritos'u alabileceğiz. Ferdinand'ın kader ortağı olacak. Bu gibi olayların artık farkındalık yaratması gerekiyor. Hayvanlar artık başkaldırıyor, yaşamak istiyorlar. Hayvanlar ölmek istemiyor" diye konuştu