Okullarda ‘Uyum eğitimi’ başladı

BUGÜN NELER OLDU

eğitim öğretim dönemi 3 aylık tatilin ardından 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Manisa'da 73 bin 869 öğrenci 2 günlük uyum eğitimi kapsamında dün okulların yolunu tuttu. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip okulların 5'inci sınıf öğrencileri ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 2 günlük uyum eğitimi alıyor. Manisa'da anasınıfında 23 bin 200, ilkokul 1. sınıfta 14 bin 44, ortaokul 5. sınıfta 16 bin 49, lise 9. sınıfta ise 19 bin 676 öğrenci uyum eğitimine katılacak. Bu yıl ilk kez iki ara tatil dönemi gerçekleşecek. Birinci dönem ara tatili 18 Kasım 2019'da başlayacak ve 22 Kasım 2019'da sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2019'da başlayacak ve 19 Haziran 2020'de sona erecek.