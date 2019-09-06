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Yunusemre yeni sezona start verdi

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Yunusemre yeni sezona start verdi
YUNUSEMRE Belediyespor voleybolda yeni sezon çalışmalarına başladı. İddialı olduklarını dile getiren başantrenör Seda Çarıkçı bu yıl 4 kategoride mücadele edeceklerini belirtti. Çarıkçı, "Yaz spor okulları çalışmalarımız sona erdi. Kış spor okulları bu yıl da devam edecek. Altyapı takımlarımız lige 4 yaş grubunda katılacak. Minikler, midi, yıldız ve gençler olmak üzere 4 kategoride mücadele edeceğiz. Geçen sezon miniklerde üçüncü olmuştuk. Bu sezon yıldız ve gençlerde derece bekliyoruz. Temmuz ayından bu yana çalışmalarımıza ağırlık verdik. Salon çalışmalarımız başladı. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz" diye konuştu.
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Yunusemre yeni sezona start verdi
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