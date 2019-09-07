800 kiloluk dev üzüm salkımı

MANISA'NIN Sarıgöl ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali başladı. 6-8 Eylül tarihleri arasında 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sarıgöl 13. Sultaniye Üzüm Festivali'nin ilk gününde belediye tarafından 800 kilogram sultaniye üzümün kullanıldığı dev üzüm salkımı ile dört metre boyunda gece ışıklandırmalı üzüm anıtı beş saatte hazırlandı. Öte yandan festival süresince Belediye Meydanında sergilenecek olan minyatür at arabası kasasında ilçede yetiştirilen çeşitli üzümlerden oluşan ürünler görenlerin ilgisini çekmeye başladı.

HERKES DAVETLİ

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Bugün Atatürk Anıtı'na festival çelengi konulacak. Modern dans gösterileri, miniklerin zeybek oyun gösterisi yapılacak. Protokol konuşmaları, üreticiler arasında üzüm yarışması dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verilmesi. Protokol katılımı ile üzüm bağı gezisi yapılarak, bağdan üzüm kesme, üzüm serme ve taze yaprak toplama etkinliği yapılacak. Final gecemizde Ece Seçkin Sarıgöl Şehir Stadyumunda sahne alacak. Biz Sarıgöl Belediyesi olarak herkesi festivalimize bekliyoruz" dedi.