Akhisar’ın hadzic hesabı tutmadı!

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TFF 1. Lig'de ilk 3 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor'da Bosna Hersekli golcü İrfan Hadzic'in ülkesinin milli takımına çağrılması teknik heyetin planlarını bozdu. Lig başlamadan 1 gün önce transfer olarak kamp ve hazırlık maçlarını kaçıran golcü futbolcununBosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki Lihtenştayn ve Ermenistan sınavları için milli kadroya çağrılan Hadzic, Akhisarspor formasıyla 2'si ilk 11'de çıktığı 3 maçta henüz gol atamadı.