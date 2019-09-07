Alaşehırlı çıftçılere her yıl 16 mılyon lıra

BUGÜN NELER OLDU

özellikle "Sultaniye ve kuru üzüm" konusundaki kalbi Alaşehir, son 17 yılda yapılan sulama yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Alaşehir için 7 baraj, 1 Gölet ve 11 sulama projesi geliştirirken, 5 de dere ıslah çalışması yaptı. Alaşehir'de Kavaklıdere, ve Kemaliye Barajlarını tamamlayarak hizmete açan DSİ Horzum Alayaka, Örencik, ve Toygarlı barajlarının inşaatına da devam ediyor. Şahyar Barajı ile Horzum Keseler Barajı ise planlama ve proje aşamasında. Gülpınar Göleti'nde ise sona yaklaşıldı. Proje yakında tamamlanacak, 1000 dekar arazi can suyuna kavuşacak. DSİ'nin baraj ve gölet projeleri tamamlandığında ilçede toplam 8 milyon 270 bin m3 su depolama hacmine sahip olunacak. Manisa'nın en verimli ovaları arasında gösterilen Alaşehir Ovası için DSİ Genel Müdürlüğü 11 de sulama projesi geliştirdi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Alaşehir'de projeler tamamlandığında 153 bin 860 dekar arazi modern sulama ile buluşacak. Bölgedeki ürün kalitesi ve verimliliğin artması ile de bölge üreticisinin her yıl 16 milyon lira daha fazla kazanması hedeflenmektedir" dedi.