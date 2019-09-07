Altay’da Yasın’e af çıktı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transferin son günlerinde kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan sağ bek Yasin Palaz'a af çıktı. Kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncunun yönetimle görüştüğü ve yeniden A takıma döndüğü açıklandı. Sportif direktör Özden Töraydın, 31 yaşındaki futbolcunun forma rekabeti içinde olacağını söyledi. Töraydın, oyuncunun "Paramı alır yatarım" tarzında bir tutumda bulunmadığını da sözlerine ekledi. Altay'da kadro dışı kalan Merter Yüce ise U19 takımıyla çalışmalarına devam ediyor.