Çocuklardan havuzda tehlikeli oyun

BUGÜN NELER OLDU

, sıcak havalarla birlikte serinlemek için süs havuzlarına girmesi büyük risk taşımaya devam ediyor. Manisa'da aşırı sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için tehlikeye aldırış etmeden elektrikli süs havuzlarına giriyor. 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı levhasına rağmen elektrikli süs havuzlarına giren çocuklar tehlikeye davetiye çıkartıyor. Şehzadeler ilçesindeki Bülent Koşmaz Parkı'ndaki süs havuzunda görülen çocuklar, vatandaşların uyarılarına rağmen yüzmeye devam etti.