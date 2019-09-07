Fatih Aktay hazır kıta!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilenSakatlığı yüzünden ilk 3 maçta forma giyemeyen Fatih'in tamamen iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Genç futbolcunun idmanlara başladığı ve oldukça hırslı olduğu öğrenilirken,Öte yandan milli arayı boş geçirmek istemeyen kırmızı-lacivertliler, bugün Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe ile hazırlık maçı yapacak.