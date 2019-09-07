Göztepe’de forma savaşı

BUGÜN NELER OLDU

TRANSFER sezonunun son gününde adeta atağa kalkan Göztepe'de, forma rekabeti yaşanacak. Özellikle savunma ve orta sahada görev yapan futbolcular,Savunma hattında Titi, Reis, Hakan Çinemre ve Berkan'ı barından sarı-kırmızılılar, transfer döneminde de Murat Paluli, Sanneh, Veli, Atınç ve Leo'yu renklerine bağladı.Savunmanın ortasında ise rekabet çok daha fazla yaşanacak. Sanneh, Veli, Hakan, Titi, Reis ve Atınç, Tuna'nın gözüne girmek için performans sergileyecek. Orta sahasında da formayı almak kolay olmayacak.Yasin, Halil ve Serdar'ın görev yaptığı sağ ve sol kanat için yeni aday ise İtalyan hücumcu Napoleoni oldu.