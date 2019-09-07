Göztepe’de forma savaşı

TRANSFER sezonunun son gününde adeta atağa kalkan Göztepe'de, forma rekabeti yaşanacak. Özellikle savunma ve orta sahada görev yapan futbolcular, teknik direktör Tamer Tuna'nın gözüne girmek için büyük mücadele içine girecek.
Savunma hattında Titi, Reis, Hakan Çinemre ve Berkan'ı barından sarı-kırmızılılar, transfer döneminde de Murat Paluli, Sanneh, Veli, Atınç ve Leo'yu renklerine bağladı. Sağ bekte Murat ve Gassama forma yarışına girerken, sol bekte ise Leo ile Berkan ilk 11'de olabilmek için mücadele verecek.
Savunmanın ortasında ise rekabet çok daha fazla yaşanacak. Sanneh, Veli, Hakan, Titi, Reis ve Atınç, Tuna'nın gözüne girmek için performans sergileyecek. Orta sahasında da formayı almak kolay olmayacak. Hali hazırda takımda bulunan Borges, Alpaslan, Poko, Castro ve genellikle forvet arkasında görev yapan Deniz'in yanı sıra Soner ile Mossoro da bu bölgedeki yarışa dahil oldu.
Yasin, Halil ve Serdar'ın görev yaptığı sağ ve sol kanat için yeni aday ise İtalyan hücumcu Napoleoni oldu. Forvet hattını da Eren, Jerome ve genç golcü Ege oluşturacak.