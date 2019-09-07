İlk ders orman

Yeni eğitim ve öğretim yılında İzmir genelinde 700 bin 854 öğrenci 9 Eylül'de ders başı yapıyor. Tüm hazırlıkların yapıldığı İzmir'de öğretmen eksiği bulunmazken, okul müdür ve yardımcılarının da atamaları yapıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl eğitim yılının açılışında orman yangınları ile ilgili farkındalık yaratmak için seferberlik başlattı. Öğrencilerin ilk dersi 'ormanlarımız' konulu olacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararıyla İzmir'de okulların açıldığı 9 Eylül'de anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm sınıflarda ilk ders olarak orman yangınları işlenecek. Yeni yılın öğrencilere başarı getirmesini dileyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Egeli SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. İlk dersin ormanda yapılacağının altını çizen Yahşi, "Geçtiğimiz haftalarda menfur saldırı sonucunda İzmir'de tarihin en büyük orman yangınını yaşadık. Ciğerlerimiz yandı. Orada sadece ağaç çalı çırpı canlı değil bizim geleceğimiz yandı. Bu çocuklarımıza gerçekten ormanın bilincini öğretmeliyiz. Farkına varmalılar ve ilk dersimiz İzmir'deki ormanların varlığını korumak ve bir farkındalık oluşturmak üzerine olacak. Son Başbakanımız İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katılacağı hayırseverlerimizin yaptığı Karşıyaka Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılış töreniyle aynı anda 10 binden fazla öğrenci de yangın yerinde bulunacak. Yıldırım ile canlı bağlantı yapacak olan öğrenciler yangın yerinde küllere bakacak dokunacak ve sorumluluğu kalplerinde hissedecek. Bu unutulmaz bir duygu olacak" dedi.

GÜVENLİK TAMAM

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, SABAH aracılığıyla velilere de seslendi. Okul çevrelerinde güvenlik için Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Yahşi, "Velilerimizin içi rahat olsun. Her okulun içinde bir polis görevlisi arkadaşımız yer alıyor. Aynı zamanda bütün okullarımızda MOBESE kameraları eksiksiz kuruldu. İŞKUR'dan da güvenlik elemanlarımız en kısa sürede okullarda işine başlıyor. Bu müjdeyi verebiliriz. Bizlere emanet olan çocuklarımız ve yavrularımız için güvenlik tam" diye konuştu. Okul kantinlerinde de sağlıksız ürünlerin önüne geçmek için Tarım ve Gıda Müdürlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte çalıştıklarını belirten Ömer Yahşi, "Bir kere şunu bilmemiz lazım. Bakanımızın da dediği gibi okul kantinlerinde kantinden satılan hiçbir ürün sabah evde yapılan kahvaltıdan önemli değildir. Mutlaka kahvaltı evde yapılmalı. Ama biz kantinlerde satılan ürünleri hep denetim altında tutuyoruz. Her ay düzenli denetimler ile sağlıksız ürünlerin önüne geçiyoruz" ifadesini kullandı.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTTI

İzmir'de eğitim seviyesi çıtasında ciddi bir artışın olduğunu ifade eden Yahşi, şöyle devam etti: "Tekli eğitime geçtik. Yeni yapılan ve açılan okullarımız çok iyi durumda. Öğretmenlerimizin nitelikleri çok yüksek ve devletin eğitim noktasında çoğu Avrupa ülkelerinin önüne geçmesi devlet okullarına olan güveni arttırıyor. Bunu veliler görüyor ve bakış açıları değişiyor. Güven ve eğitim kalitesi artması Milli eğitimin devlet olarak başarısının artmasının göstermesidir. Aynı zamanda göreve geldiğimizden beri tüm masraflarını hayırseverlerin karşıladığı 25 adet okul yaptırdık. Bu ciddi bir rakam. Bunu ekip olarak yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda sayın valimize de teşekkür ederiz. Çünkü hayırseverleri bulma ve ikna etme konusunda beraber çalışıyoruz."



AİLELERE 8 ÖNEMLİ TAVSİYE

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikolojik Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Dr. Özge Alkanat, öğrencilere yönelik uyum programının başlamasıyla çocukları ilk kez okulla tanışan ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Okula başlangıç sürecini, "Çocukların dış dünyaya açıldığı ve hazlarını ertelemeyi deneyimlediği bir dönem" olarak açıklayan Dr. Alkanat, ailelere 8 öneri paylaştı. 1- Çocuğunuzun sizden bağımsız olarak okul yaşamına uyum sağlayabileceği yönünde onu cesaretlendirin. 2- Okulda eğlenceyle birlikte belirli sorumlulukların da olduğunu çocuğunuza açıklayın. 3- Çocuğunuzun okul hayatıyla ilgili kaygı içeren söylemlerden kaçının. 4- Çocuğunuza sorumluluk verin. Okul çantasını kendi hazırlasın. Defterlerini, kalemlerini, kitaplarını kendi yerleştirsin. 5- Çocuğunuzun yanında olumlu okul anılarınızdan, iyi arkadaşlıklarınızdan bahsedin. 6- Çocuğunuzun uyum sürecinde yaşayacağı normal güçlükleri problem olarak algılamayın. Çocuğun kendi başına güçlüklerin üstesinden gelmesine izin verin. 7- Çocuğunuzun yemek düzeni ve uyku saatlerine özellikle özen gösterin. 8- İlkokul çağındaki çocuklar için telefon, bilgisayar ya da televizyon başında geçirilecek süre, günde 1 saat olmalıdır.