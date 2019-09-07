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Karataş ’den ihraç edildi

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Karataş CHP’den ihraç edildi
CHP'DE İzmir'de 5 dönem başkanlık yapan Kemal Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'e yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalardan dolayı il disiplin kuruluna gönderildi. Bugün il disiplin kurulu üyelerine ifade veren Karataş için karar açıklandı. Kurul, Karataş için kesin ihraç kararı aldı. Karataş'ın alınan karara 10 gün içerisinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na itiraz etme hakkı bulunuyor. Disiplin kurulu çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karataş, "O sonraki süreç ancak öyle bir durumda hukuki yolun tümünü kullanacağız" demişti.
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Karataş CHP’den ihraç edildi
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