Kardeşini ararken kayıp kişileri buldu

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan emekli Leyla Nişlioğlu (63), 15 Ocak 2001 tarihinde Gültepe'deki evlerinden gezmeye gitmek için çıkan kardeşi epilepsi hastası Murat Celayir'den bir daha haber alamadı. Kardeşini bulmak için o günden bu yana kapı kapı dolaşan, gelen her ihbarı değerlendiren Leyla Nişlioğlu, yıllarca bitmeyen bir umutla Murat Celayir'i aradı. Broşürler bastıran, kayıp ilanlarını sokaklara, duvarlara asarak arama çalışmalarını sürdüren Nişlioğlu, kardeşinin izine rastlamadı ama 18 yılda 13'ü çocuk, 5'i yetişkin olmak üzere 18 kişinin bulunmasını sağladı. Kardeşini ararken tek tek morglardaki cesetleri kontrol eden Leyla Nişlioğlu, aradan geçen yıllara rağmen, kardeşinin geri geleceğine inanıyor.

'ONU BEKLİYORUZ'

Murat Celayir'in kıyafetlerini saklayan, özlemini onlara sarılıp, koklayarak dindirmeye çalışan Nişlioğlu, "Kardeşim kaybolduktan sonra her yere gittim. Bütün şehirleri gezdim. Murat ile ilgili bir ize rastlamadım ama diğer kayıpların bulunmasını sağladım. Onlar ailelerine kavuştu. Ben de zor zamanlarımı bu güzel gelişmelerle biraz da olsa hafiflettim" dedi. Nişlioğlu, babası Dursun Celayir'in üzüntüden dolayı mide kanserine yakalandığını ve 11 yıl önce hayatını kaybettiğini, annesi Zekiye Celayir'in de bir takım sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Kardeşinin izine rastlamadığını ifade eden Leyla Nişlioğlu, "Bir kişinin ölüm haberini almadan, öldüğünü duymadan, bilmeden, görmeden, 'öldü' diye kabul edemezsiniz. İnsan içinde hep bir umut taşıyor. Adli tıplarda ölülere baktım. Morglara gittim, hastanelerin kadavra tutulan yerlerine yasak olmasına rağmen girdim ama ölüsüne de rastlamadık. Çok acı şeyler yaşadım" dedi.Gelen her ihbarı değerlendirdiklerini belirten Nişlioğlu, "Hayatım kardeşimi aramakla geçti. Odası hala onun döneceği günü bekliyor. Hepimiz kardeşim geri gelecek diye bekliyoruz" dedi.