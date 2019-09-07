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Namazını kılıp çıkışta bılgısayar çaldı

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Namazını kılıp çıkışta bılgısayar çaldı
DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesindeki Bilal Habeşi Camii'nde ismi henüz tespit edilemeyen şahıs geçtiğimiz 3 Ağustos'ta elinde bir poşetle camiye gelerek, önce şadırvana girdi. Burada abdest alan şahıs görgü tanıklarının iddialarına göre vakit namazını kıldıktan sonra camide kaldı. Gece geç saatlerde cami müezzinin odasının penceresini zorlayarak içeri giren şahıs odada bir süre para aradı. Para bulamayınca gözüne laptopu kestiren şüpheli, çaldığı bilgisayarı bir poşete koyarak sabah erken saatlerde camiden ayrıldı. Olay, müezzinin camiye gelmesi ile ortaya çıktı. Odanın dağınık olduğunu ve laptopun yerinde olmadığını gören müezzin polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cami içinde parmak izi örnekleri güvenlik kamera kayıtlarını alarak soruşturma başlattı. Hırsızlık şüphelisi şahsın camiye girmesi, abdest alması ve çaldığı laptopu poşete koyarak camiden ayrılması ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şahsın yakalanması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.
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Namazını kılıp çıkışta bılgısayar çaldı
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