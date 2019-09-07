Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > TYF’ye İzmir’de kamp merkezi

’ye ’de kamp merkezi

Giriş Tarihi: 7.9.2019
TYF’ye İzmir’de kamp merkezi
TÜRKIYE Yelken Federasyonuna (TYF) İzmir'in Urla ilçesinden 29 bin 522 metrekarelik kamp merkezi tahsis edildi. TYF Başkanı Özlem Akdurak, yelken sporunu daha ileriye taşımak, operasyonları daha düşük maliyetlerle gerçekleştirmek ve başarıyı sürdürebilmek için federasyona ait bir kamp merkezinin olmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti. Federasyona ait bir tesisi baştan planlayarak inşa etmenin en büyük hayalleri olduğunu, bu amaçla uygun arazinin bulunmasının oldukça zaman aldığını ifade eden Akdurak, şunlar ı söyledi: "Hedefimiz tesisimizin inşaatını en kısa sürede gerçekleştirebilmek ve hizmete sunabilmek. Sonrasında faaliyetlerimizin yoğun olduğu İstanbul ve Muğla'nın yanı sıra diğer bölgelerimize de birer kamp merkezi kazandırmayı amaçlıyoruz."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TYF’ye İzmir’de kamp merkezi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN