TYF’ye İzmir’de kamp merkezi

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TÜRKIYE Yelken Federasyonuna (TYF) İzmir'in Urla ilçesinden 29 bin 522 metrekarelik kamp merkezi tahsis edildi. TYF Başkanı Özlem Akdurak, yelken sporunu daha ileriye taşımak, operasyonları daha düşük maliyetlerle gerçekleştirmek ve başarıyıolmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti. Federasyona ait bir tesisi baştan planlayarak inşa etmenin en büyük hayalleri olduğunu, bu amaçla uygun arazinin bulunmasının oldukça zaman aldığını ifade eden Akdurak, şunlar ı söyledi:Sonrasında faaliyetlerimizin yoğun olduğu İstanbul ve Muğla'nın yanı sıra diğer bölgelerimize de birer kamp merkezi kazandırmayı amaçlıyoruz."