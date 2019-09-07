‘Yeşil’ taksiler yüksek ÖTV’ye takılmasın

İZMIR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 'yeşil' taksilere geçiş için bir süredir çalışma yürütüyor. Düşük egzoz emisyonuna sahip araçlar ile yolcu taşımacılığı yapılarak, İzmir'de hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Başkan Celil Anık, bu kapsamda elektrikli ve hibrit araçları incelediklerini, teknik uzmanlardan da destek aldıklarını ifade ediyor. Anık, elektriklilerin mevcut batarya teknolojileri nedeniyle taksiler için uygun olmadığını söylüyor. Anık, "Şarj süreleri uzun, menzil düşük. Şarj noktaları da yetersiz. Bu dezavantajlar nedeniyle elektrikli otomobiller kullanışlı değil. En ideal çözüm ise hibrit. Şehir içinde çoğunlukla elektrik motorun devrede olduğu bu araçlar hem havayı temiz tutacak hem de İzmirli taksicilerin Türkiye'ye örnek olmasını sağlayacak" diyor.

HAVA KALİTESİ

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Celil Anık, hibrit araçlarda en büyük engelin ise benzinli ve dizellere göre daha yüksek ÖTV oranını olduğuna işaret ediyor. hükümetten teşvik beklediklerini dile getiren Anık, "Şu an şehir içinde sürekli seyir halindeki araçların önemli bölümü taksiler. Eğer hükümetimiz, hibritte ÖTV desteği sağlarsa taksiler çevre dostu haline gelir, şehirlerimizde hava kalitesi yükselir. Böylece toplum sağlığı açısından da önemli bir adım atılmış olunur" diye konuştu.