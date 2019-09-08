Alev savaşçılarının hedefi şampiyonluk

İtfaiye Sporları Türkiye Erkek Milli Takımı, Rusya'da gerçekleştirilecek Arama Kurtarma ve Yangın Sporları Dünya Şampiyonası'nda birincilik için yola çıktı. Türkiye'de ilk kez 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 8 profesyonel itfaiyeciden oluşan takım, 8-16 Eylül tarihlerinde Rusya'nın Saratov kentinde 26 ülkenin katılacağı şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. İtfaiye bünyesinde görevli bin 380 kişi arasında yapılan eğitimler sonucunda seçilen 8 itfaiyeci, şampiyonaya Buca ilçesindeki Toros Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

1AYLIK EĞİTİM

Sıcak havada günde çift antreman yapan milli takım, 30 metre koştuktan sonra 12 metre yüksekliğindeki üç katlı kuleye ellerindeki merdivenlerle en hızlı şekilde tırmanmaya çalıştı. İdmanlarda parkurdaki engelleri hızla aşan, hortumla hedefe tazyikli su sıkarak alevleri söndürmeye çalışan itfaiyeciler, hırslarıyla dikkate çekti. Yaklaşık bir ay süren zorlu eğitim dönemini geride bırakan milli sporcular, Rusya'dan madalya ile döneceklerine inanıyor. 7 yıldır orfanizasyona katıldıklarını belirten Uluslararası İtfaiye Sporları Türkiye Temsilcisi ve İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma ve Afet İşleri Müdürü İsmail Derse, "Rusya'da şampiyon olmayı hedefliyoruz. Organizasyon sayesinde dünyanın birçok yerinde görev yapan diğer meslektaşlarımızla ortaklık kurma şansı yakalıyoruz" dedi. İtfaiye Sporları Türkiye Erkek Milli Takımı Antrenörü Yaşar Korkmaz, ""22 yıllık itfaiyeciyim heyecanım hala devam ediyor" şeklinde konuştu. 7 yıldır İzmir itfaiyesinde görev yaptığını belirten milli takım sporcusu Murat Can Ceviz, "Şampiyonaya 5 yıldır katılıyorum. Türkiye'yi böyle bir organizasyonda temsil etmek çok gurur ve onur verici. Şampiyonada Türk bayrağını göndere çektireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.