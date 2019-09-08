Alkışlar altınordulu Ravil’e

U
EFA 2021 Ümitler Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri 4'üncü maçında Kocaeli'de İngiltere'ye 3-2 mağlup olan U21 Milli Takım'da forma giyen Altınordulu genç stoper Ravil Tagir,
gösterdiği performansla beğeni topladı. Bu sezon Altınordu'da profesyonelliğe imza atan 16 yaşındaki savunmacı,
kendisinden yaşça büyük rakipleriyle kıran kırana mücadele etti. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, maç sonrasında Tagir'den övgüyle bahsederek, "Türk futboluna ilerleyen zamanlarda gerçekten damga vuracak oyunculardan biri. Ancak gelişimini iyi sağlaması gerekiyor. 16 yaşında, önü çok açık. Ben 30 yaşında Ravil gibiydim. Gerçekten onu tebrik etmek lazım"
dedi.