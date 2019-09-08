Altay iddialı ilerliyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de 3 haftada 4 puan toplayan Altay'da tecrübeli sol bek Özgür iddialı konuştu. Geçen sezondan başarılı olan kadrolarına önemli takviyeler yapıldığını belirten Özgür,dedi. Milli araya Balıkesirspor galibiyetiyle girmenin çok önemli olduğunu belirten Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Arayı moralli geçirmek iyi oldu. Günde çift idmanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aramıza geç katılan arkadaşlarımızın da fizik eksikliklerini gidermek için milli ara çok faydalı oldu" diye konuştu.