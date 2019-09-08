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Altay iddialı ilerliyor

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Altay iddialı ilerliyor
TFF 1. Lig'de 3 haftada 4 puan toplayan Altay'da tecrübeli sol bek Özgür iddialı konuştu. Geçen sezondan başarılı olan kadrolarına önemli takviyeler yapıldığını belirten Özgür, "Tüm rakiplerimiz çok sayıda transfer yaptı. Biz ise gücümüze güç kattık. Bunu ilerleyen haftalarda herkes görecek. İyi bir takımız hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi. Milli araya Balıkesirspor galibiyetiyle girmenin çok önemli olduğunu belirten Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Arayı moralli geçirmek iyi oldu. Günde çift idmanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aramıza geç katılan arkadaşlarımızın da fizik eksikliklerini gidermek için milli ara çok faydalı oldu" diye konuştu.
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Altay iddialı ilerliyor
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