Denizli’de 3 bin öğrenciye destek

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımını bu yıl da devam ettiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 9Eylül 2019 Pazartesi günü başlatacağı öğrenim yardımı müracaatları resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. 4 Ekim 2019'a kadar devam edecek başvuru kapsamında öğrenciler, kendilerinden istenilen resmi evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edecek. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon lira destek sağlanacak.