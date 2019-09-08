Denizli’de 3 bin öğrenciye destek

DENIZLI
Büyükşehir Belediyesi, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımını bu yıl da devam ettiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 9
Eylül 2019 Pazartesi günü başlatacağı öğrenim yardımı müracaatları resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. 4 Ekim 2019'a kadar devam edecek başvuru kapsamında öğrenciler, kendilerinden istenilen resmi evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edecek. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon lira destek sağlanacak.