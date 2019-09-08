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Evını engellı hayvanlara açtı

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Evını engellı hayvanlara açtı
İZMIR'DE engelli ve hasta hayvanlara daha rahat bakabilmek için Kemalpaşa'da bahçeli bir eve taşınan Tuğba Alhan'ın hayvanlarla olan macerası, 6 yaşındayken felç kalan köpeğinin uyutulmasından sonra başladı. 19 yıldır engelli ve hasta hayvanları sahiplenip, iyileştirdikten sonra yuva bulmalarını sağlayan Alhan, halen evinde sahiplendirmek üzere 80 köpek ve 30 kediye bakıyor. Engelli ve hasta hayvanlara yürüteç sağlayıp, fizik tedavi imkanı sağlayan Alhan, hayvansever Sezgi Sarı ve HipDer desteği ile Engelli Yaşam Bahçesi yaptırmaya karar verdi. Alhan, İzmirli hayvanseverlerden topladıkları bağışlarla yaptıracakları bahçede engelli kedi ve köpeklerin mutlu yaşamasını sağlamayı hedefliyor. Alhan, "Başlattığımız kampanyada öncelikle 70'şer lira bağış yapacak 500 kişi bulmaya çalışıyoruz. 130 kişiden bağış aldık. Bağışları HipDer bünyesinde topluyoruz. Tedavisi bittikten sonra yürüyebilen hayvanlar oldu, onlara da yuva arıyorum" diye konuştu.
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