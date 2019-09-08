İEF 88. kez kapılarını açtı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 6-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), görkemli bir törenle açıldı. Partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti olan İEF'nin, odak ülkesi ise Hindistan. İstanbul bu yıl fuarın onur konuğu kenti olurken, 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da, çeşitli etkinliklerle İFE'ye renk kattı. Açılış töreni Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Hindistan ve Çin'in milli marşları da okundu. Ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ekibin dans gösterisi sahnelendi. Program, Anadolu Ateşi Dans Gösterisi ile renklendi. Açılışa; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hindistan Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Vanaja Thekkat, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Yardımcısı Li Chenggang, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'li milletvekilleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.