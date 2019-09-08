İzmir’de baba ve 2 oğlu cinayetten tutuklandı

İZMIR'IN Karabağlar ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde aracıyla seyir halinde olan Bayram Akkaya (42), silahlı saldırıya uğradı. Akkaya hayatını kaybederken silahlı saldırganlar olay yerinde başka bir araçla kaçtı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarından yola çıkan ekipler, Rıdvan A, Aykut A. ve babaları Selman A'nın olaya karıştığını belirledi. Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Rıdvan A.'nın emniyetteki ifadesinde, otomobiliyle Bayram Akkaya'nın ayağının üzerinden geçmesi nedeniyle aralarında kavga çıktığını söylediği, Akkaya'nın da "Arabanızı yakarım" sözü üzerine kardeşi ve babasıyla yeniden olay yerine gelip silahlı saldırıyı gerçekleştirdiklerini söylediği iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi. 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.