İzto ıle çın arasında ‘iyı nıyet anlaşması’

88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonel Fuarı'nın (İEF) bu yıl partner ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir'e adeta çıkarma yaptı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Çin heyeti ekonomik ve ticari faaliyetlerde iş birliği yapmak üzere bir araya geldi. İZTO ile Şangay Uluslararası Teknoloji Transfer Merkezi arasında imzalanan "İyi Niyet Anlaşması" kapsamında, her iki kurum karşılıklı olarak teknoloji projelerinin geliştirilmesi, teknoloji ticaretinin arttırılması başta olmak üzere ekonomik ve ticari faaliyetlerde işbirliği yapacak.

İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Çin ile ilişkilerimizi bir adım daha ileriye taşıyacağız. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Çin Heyeti adına konuşan Şangay Uluslararası İthalat ve Ticaret Hizmetleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Lawrence Lu ise Çin'de yatırım yapmak isteyen girişimcilere her zaman yardıma hazır olduklarını söyledi. Şangay Uluslararası Teknoloji Fuarına da davet eden Lawrence Lu, "3 gün sürecek olan fuarda 60'dan fazla forum ve seminer gerçekleştirilecek. Fuar, yeni teknolojiler, robot bilimi, biyoteknolojiler, akıllı üretim ve finansal teknolojileri içeriyor. İZTO ile bu konularda her türlü işbirliğine açığız" şeklinde konuştu.