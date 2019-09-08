Okul öncesi sağlık kontrolü uyarısı

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okula sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapmasının, tüm eğitim hayatlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirten uzmanlar, aileleri okul öncesi sağlık kontrolleri konusunda uyardı. Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arda Bozgül, okul öncesi sağlık kontrolleriyle ilgili ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Okul öncesi kontrollerde çocuk hekimi tarafından çocuğun öncelikle detaylı öyküsü ve gelişimi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bozgül, "Çocuğun geçirdiği hastalıklar, operasyonlar, kazalar ve ailesel hastalıklar sorgulanmalıdır. Detaylı bir sistemik muayene ile boy, kilo ölçümleri ve tansiyon ölçümleri yapılmalıdır. Böylelikle büyüme geriliği ya da obezite açısından değerlendirilmesi sağlanır. İşitmenin azlığı, çocuğun dil ve konuşma, konsantrasyon, zihinsel gelişim ve okul başarısını olumsuz etkileyebilir. Göz hastalıkları, erken tespit edilip kolayca çözüme kavuşabilecek göz sorunları, çocuğun okul başarısını ve arkadaşları ile uyumunu olumsuz yönde etkileyebilmekte, baş ağrısı ve yorgunluktan kaygı bozukluğu ve kazalara kadar birçok ek soruna yol açabilmektedir" dedi.