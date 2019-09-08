SoloTürk nefeslerı kestı

BUGÜN NELER OLDU

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Edremit'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sivil uçaklar ve SoloTürk ekibi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. 35 sivil uçağın katılımıyla başlayan gösteri, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçağı SoloTürk'ün nefes kesen uçuşuyla devam etti. Akçay kordonunda toplanan kalabalığın alkışları arasında SoloTürk, çeşitli uçuş tekniklerini sundu. Sivil havacılığın önemine vurgu yapan Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, "Okulumuzda 129 öğrencimiz mevcut. Mesleğin önü ve iş olanakları oldukça açık. Ailelere, çocuklarını havacılık sektörüne yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" diye konuştu.