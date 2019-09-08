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nefeslerı kestı

Giriş Tarihi: 8.9.2019
SoloTürk nefeslerı kestı
BALIKESIR'DE Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Edremit'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sivil uçaklar ve SoloTürk ekibi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. 35 sivil uçağın katılımıyla başlayan gösteri, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçağı SoloTürk'ün nefes kesen uçuşuyla devam etti. Akçay kordonunda toplanan kalabalığın alkışları arasında SoloTürk, çeşitli uçuş tekniklerini sundu. Sivil havacılığın önemine vurgu yapan Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, "Okulumuzda 129 öğrencimiz mevcut. Mesleğin önü ve iş olanakları oldukça açık. Ailelere, çocuklarını havacılık sektörüne yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" diye konuştu.
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SoloTürk nefeslerı kestı
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