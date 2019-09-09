Anneden oğluna hayat hediyesi

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Denizlili Saniye Aras, böbreğini bağışladığı diyaliz tedavisi gören 14 yaşındaki oğlu Yusuf Aras'ı yaşama bağladı. Pamukkale ilçesinde inşaat işçisi ailenin oğlu Yusuf Aras'a 3 yıl önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. O tarihten sonra diyaliz tedavisi gören Aras, nakil olmak için aynı üniversiteye başvurdu. Hastanede bir süre kadavradan organ bekleyen Aras'ı o zorlu günlerinde annesi Saniye, babası Sicarettin Aras yalnız bırakmadı. Kadavradan organ çıkmayınca bu süreçte anne Aras, oğluna böbreğini vermeye karar verdi. Tetkiklerde dokuların uygun çıkması üzerine anneden alınan böbrek, başarılı bir ameliyatla oğluna nakledildi. Rahatsızlığı nedeniyle eşinin duygularını anlatan baba Sicarettin Aras, oğlunun yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Aras, "Eşim oğluma ikinci kez hayat verdiği için çok mutluyum. Eşim, 'nasıl olsa bende bir böbrek daha var. Ben bir eksiklik hissetmem' dedi. Daha sonra oğluma verdiği böbrekle onu rahatlattı" dedi. Yusuf Aras da kendisini nakilden sonra daha iyi hissetmeye başladığını ve tüm ağrılarının geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu: "Hastayken yaşama adeta küsmüştüm. Ama hep nakil olmak istediğimi söylüyordum. Arkadaşlarım sokakta oynarken ben hastanede kalıyordum. Artık acılarım ve üzüntülerim geçti. Bana ikinci kez yaşama bağlayan canım anneme teşekkür ediyorum. Annem benim her şeyim."Hastanenin Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Selçuk Yüksel ise hastanın uzun süredir tedavilere yanıt vermediğini, annenin oğlu için yaptığı fedakarlığın kendilerini de etkilediğini kaydetti.Yusuf bize 3 yıl önce geldiğinde tedaviye cevap vermiyordu ve böbrek yetmezliği gelişti. Böbrek nakli yapılmasını istiyordu. Okula gidemiyordu, vücudu şişiyordu, boyu uzamıyordu. Annesinden böbrek nakli yaptıktan sonra sağlığına kavuştu" diye konuştu.