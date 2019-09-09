İl başkanı süreklı’den 9 Eylül mesajı

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. 5 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali ile başlayan istiklal ve istikbal mücadelesinin yine İzmir'in kurtuluşu ile büyük bir zafere dönüşmüş olmasının manidar olduğuna dikkat çeken Başkan Sürekli, "Kurtuluşun anahtarı olduğu gibi milli şuur ve ruhumuzu her koşulda ayakta tutan Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında, medeniyet yolculuğunda en önemli halkayı oluşturan İzmir'de yaşıyor olmak elbette büyük bir gururdur. Öyle ki İzmir, o gün hürriyet ve vatan aşkının ateşini yaktığı gibi vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya ve kahraman ecdadımızın emanetlerini büyük bir kararlılıkla taşımaya muktedirdir. İzmir'in ülkemizin büyüme ve gelişme hedeflerinde üstlendiği rol ve üretimini desteklemek ise bizlerin görevidir" dedi.