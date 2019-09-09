Kaf Kaf’ın hiç keyfi yok

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona Büyükçekmece Tepecikspor beraberliğiyle başlayan Karşıyaka, taraftarı önündeki ilk maçta 10 kişi kalan Kozanspor'a 2-1 mağlup olması moralleri bozdu. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin 7. dakikada Furkan'la bulduğu gole Karşıyaka 32. dakikada Mustafa Aşan'la karşılık verdi. Kozan'ı 65. dakikada attığı golle öne geçiren Emre Can, 4 dakika sonra ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan dakikalarda gol bulamayan Kaf-Kaf, 1 puanda kalırken Kozanspor ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibinde taraftarlar, 90 dakikanın ardından golcü Hakan'ı yuhaladı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turunda Muğlaspor'u konuk edecek Karşıyaka, ligde 3. haftayı ise bay geçirecek.