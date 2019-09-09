LEBİP TİMOR: Başka Karşıyaka yok

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, seyircisi önünde oynadığı sezonun ilk maçında Kozan Spor'a yenilmekten kurtulamadı. Maça kötü başladıkları gibi, rakibine özellikle ilk yarıda verdiği net pozisyonlarla da dikkatleri çekti.
Oysa ilk maçta deplasmandan çıkardıkları bir puanın morali ile, bu maçı da kazanmalarını bekliyorduk. Ancak oyunun hiçbir bölümünde bu güveni vermedi Karşıyaka'lı oyuncular. Göstere göstere yedikleri 2 gol akıllara takılırken, rakip 10 kişi kaldıktan sonraki son 20 dakikalık bölümde de bariz bir üstünlük kuramadılar.
Akıl almaz pas hataları bir yana orta yapmaktan bile acizdiler, ortalar dağlara taşlara gitti.
TAKIMIN HAVASI KAÇMIŞ
Uzatmalarda Hakan'ın 2 pastan kaleciye nişanladığı top ile beraberlik şansını da kaçırmaları izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Takımın bu formsuzluğunun sorgulanması gerekiyor. Kim nerede yanlış yaptı, çıkıp düzeltmeleri gerekiyor.
Sezon başında teknik direktör ile bazı futbolcular arasında yaşanan sorunlar ya da yazışmalar mı, ya da basketbol şubesine yapılan ayrıcalıklar mı futbola yansıdı? Futbol takımının havası kaçmış. Taraftarın eski coşkusu yok. Belli ki kırgınlıklar var.
Çok klasik laflar etmekten hoşlanmam ama bir kez daha 'Başka Karşıyaka yok'
diye haykırmak istiyorum.