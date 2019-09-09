LEBİP TİMOR: Başka Karşıyaka yok

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, seyircisi önünde oynadığı sezonun ilk maçında Kozan Spor'a yenilmekten kurtulamadı.Oysa ilk maçta deplasmandan çıkardıkları bir puanın morali ile, bu maçı da kazanmalarını bekliyorduk. Ancak oyunun hiçbir bölümünde bu güveni vermedi Karşıyaka'lı oyuncular.Akıl almaz pas hataları bir yana orta yapmaktan bile acizdiler, ortalar dağlara taşlara gitti.Uzatmalarda Hakan'ın 2 pastan kaleciye nişanladığı top ile beraberlik şansını da kaçırmaları izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.Sezon başında teknik direktör ile bazı futbolcular arasında yaşanan sorunlar ya da yazışmalar mı, ya da basketbol şubesine yapılan ayrıcalıklar mı futbola yansıdı?Çok klasik laflar etmekten hoşlanmam ama bir kez dahadiye haykırmak istiyorum.