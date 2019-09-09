Oh be, taraftar varmış!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk 3 haftada gol atamayıp sadece 1 puan toplayabilen Göztepe'nin Medipol Başakşehir kulübünden yeni transferleri Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni camiaya önemli mesajlar verdi. Geçen haftaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasına 11'de oynayıp bir de penaltı kaçıran orta saha oyuncusu Soner, ilk maçında büyük üzüntü yaşadığını söyledi.Deneyimli oyuncu,şeklinde konuştu.UZUN yıllardır Süper Lig'de Başakşehir forması giydikten sonra Göztepe'nin yolunu tutan Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro da, camianın kendisini çok iyi karşıladığını kaydetti. 36 yaşındaki oyuncu, "Yıllardır Türkiye'deyim. Burayı tanıyorum. Göztepe taraftarının desteğini hissetmek çok önemli. Ben burada oynadığım maçlarda bu baskıyı, bu güzel atmosferi hissediyordum. Göztepe taraftarının çok büyüleyici olduğunu görüyordum. Onlara layık olmak için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.