Uşak’ta servis araçlarına denetim

BUGÜN NELER OLDU

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Uşak'taki tüm servis minibüsleri denetlendi Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler öğrenci servislerini denetledi. Kentte öğrencilerin güvenliği için şehir içi okullara ve köy okullarına öğrenci taşımacılığı yapan bütün minibüsler, Kemalöz Mahallesi kapalı pazar yerindeki boş alanda toplanarak, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri ve zabıta trafik ekipleri tarafından tek tek kontrolden geçirildi. Araçlarda emniyet kemeri ve araç arkası uyarı levhalarına bakılırken, evraklarının kontrolü de yapıldı. Ayrıca araç rehberlerinin de seyahat anında araçlarda hazır bulunması uyarısında bulunurken, eksiği olanlara eksiklerini gidermeleri için ikazda bulunuldu.