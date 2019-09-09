Yerli-yabancı serbest olunca anadolu coştu

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, gelecek hafta ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürdü. İdman öncesi lige hedeflerine dair açıklamalarda bulunan teknik direktör Yücel İldiz, yerli ve yabancının serbest olmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Süper Lig'in eskisi gibi olmadığını ve özellikle Anadolu takımlarının da artık güçlü transferler yaptığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, bunun da sonuçlara yansıdığına dikkat çekti.
KİMSE BİZDEN BUNU BEKLEMİYORDU
İLDIZ, "Bütün Anadolu takımları yerli ve yabancı statüsünün serbest oluşundan dolayı iyi transferler yapıyor. Böyle olması da en doğrusudur. Özellikle Anadolu takımlarında hesabını, kitabını iyi bilen takımlar da kendine kendisine göre transfer yapabiliyor.
Bu nedenle her türlü netice olabilir artık ligde. Yani bu hiç kimsenin ligi değil, 18 takımın ligi, Türkiye'nin ligi. Hakikaten bütün takımlarımız çok değerli. Tabii ki çok büyük lokomotif takımlarımız var ama gördüğünüz gibi biz lige çıktık. Kimse bizden bu neticeleri beklemiyordu" diye konuştu.
BU LİGDE HER AN, HER ŞEY OLABİLİR
LIGIN başında olunduğunu ancak alınan sonuçlara bakıldığı zaman Süper Lig'de hiçbir sonucun kendileri için sürpriz olmadığını ifade eden İldiz açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ligin o kadar çok başı ki. Daha çok su dökülür onu söylemek lazım. Ama bir gerçek şu anda en sonuncu takım birinci takımı yenebilir.
Bu ligde her şey olur. Hiç bir şeyi ben sürpriz olarak karşılamıyorum. Gerçekten camialar sahaya sadece 11 kişi ile değil tüm camia renklerini birleştirerek tüm kamuoyunun desteğini arkasına alarak sahaya çıkmalı. Onu hissetmeli."