Yerli-yabancı serbest olunca anadolu coştu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, gelecek hafta ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürdü.Süper Lig'in eskisi gibi olmadığını ve özellikle Anadolu takımlarının da artık güçlü transferler yaptığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, bunun da sonuçlara yansıdığına dikkat çekti.İLDIZ, "Bütün Anadolu takımları yerli ve yabancı statüsünün serbest oluşundan dolayı iyi transferler yapıyor. Böyle olması da en doğrusudur.Bu nedenle her türlü netice olabilir artık ligde. Yani bu hiç kimsenin ligi değil, 18 takımın ligi, Türkiye'nin ligi. Hakikaten bütün takımlarımız çok değerli. Tabii ki çok büyük lokomotif takımlarımız var ama gördüğünüz gibi biz lige çıktık. Kimse bizden bu neticeleri beklemiyordu" diye konuştu.LIGIN başında olunduğunu ancak alınan sonuçlara bakıldığı zaman Süper Lig'de hiçbir sonucun kendileri için sürpriz olmadığını ifade eden İldiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:Bu ligde her şey olur. Hiç bir şeyi ben sürpriz olarak karşılamıyorum. Gerçekten camialar sahaya sadece 11 kişi ile değil tüm camia renklerini birleştirerek tüm kamuoyunun desteğini arkasına alarak sahaya çıkmalı.