Yıldırım bugün iki okul açacak

BUGÜN NELER OLDU

ESKİ TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in kurtuluşunun kutlanacağı bugün İzmir'e gelecek. İstanbul'dan karayolu ile İzmir'e geleceği öğrenilen Binali Yıldırım'ın ilk durağı Karşıyaka olacak. Saat 13.00'te burada yeni yapılan Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılış törenine katılacak olan Yıldırım, ardından saat 15.00'te Karabağlar ilçesine geçecek. Binali Yıldırım, burada çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan ve geçen yıl eğitim öğretim yılında açılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu'nu ziyaret edecek. Ardından Torbalı ilçesine geçeceği öğrenilen Yıldırım'ın saat 16.15'te Zeliha- Ömer Genç Kızılay Anaokulu'nun açılışına katılacak.Yeni eğitim ve öğretim yılında İzmir genelinde 700 bin 854 öğrenci bugün ders başı yapacak. Tüm hazırlıkların yapıldığı İzmir'de öğretmen eksiği bulunmazken, okul müdür ve yardımcılarının da atamaları yapıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl eğitim yılının açılışında orman yangınları ile ilgili farkındalık yaratmak için seferberlik başlattı. Öğrencilerin ilk dersi 'ormanlarımız' konulu olacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararıyla İzmir'de okulların açıldığı 9 Eylül'de anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm sınıflarda ilk ders olarak orman yangınları işlenecek. 9 Eylül'de tüm okullarda orman ve yeşile dikkati çekmek için ilk dersin orman konusunda olacağını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katılacağı eğitim öğretimin ilk gününde, yangın yerinde gidecek olan 10 binden fazla öğrenci o anı yaşayacak, küllere bakacak ve dokunarak o sorumluluğu kalplerinde hissedecek" dedi.