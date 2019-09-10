MANISA'DA 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başladı. Manisa'da 1146 okulda 20 bin öğretmen ve 250 bin öğrenci ders başı yaptı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesinde bulanan Gazi İlkokulu'nda İlköğretim Haftası İl Kutlama Programı düzenlendi. Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Vali Yardımcısı Abdullah Yılmaz katıldı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Gazi İlkokulu Müdürü Nabi Avcı, öğrencilerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa'da 250 bin öğrenci, 20 bin öğretmen ve 1146 okulla yeni sezona merhaba dediğini açıkladı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasın diledi. Vali Deniz, 2023, 2053, 2071 hedefini tutturmak için eğitime önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Vali Deniz, ülkemizde 20 milyondan fazla öğrencinin bulunduğunu bu durumun birçok ülkenin nüfusundan fazla olduğunu vurgulayarak bu konuda eğitim camiasına büyük görevler düştüğünü söyledi. Vali Deniz, 3/B öğrencisi Seray Serbes ile birlikte ilk ders zilini çaldı.