Bucaspor’dan Taylan tepkisi

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ençlerbirliği kulübünden Taylan Antalyalı'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili gelen açıklamanın ardından Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş sert tepki gösterdi. Taylan'ı Erzurumspor'a verirken sözleşmeyemaddesi koyduklarını belirten Gençlerbirliği kulübü, Galatasaray'ın ödediği imza parası hakkında hukuki araştırma yapıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Instagram aracılığıyla Gençlerbirliği Asbaşkanı Şahin Kartal'a yanıt verdi. Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş,Bize, 'Beklediğimiz verimi vermedi, bu nedenle bedelsiz sadece satışına pay koyduk''Bedelsiz satışına pay koyarak verdik'ifadeleriyle Başkent ekibine tepki gösterdi.