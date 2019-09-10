Bucaspor’dan Taylan tepkisi

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ençlerbirliği kulübünden Taylan Antalyalı'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili gelen açıklamanın ardından Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş sert tepki gösterdi. Taylan'ı Erzurumspor'a verirken sözleşmeye "yüzde 40 sonraki satıştan pay"
maddesi koyduklarını belirten Gençlerbirliği kulübü, Galatasaray'ın ödediği imza parası hakkında hukuki araştırma yapıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Instagram aracılığıyla Gençlerbirliği Asbaşkanı Şahin Kartal'a yanıt verdi. Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, "Taylan'ı yüksek bir bedelle bizden alıp ve sonraki satışından %15 pay ödeyecektin.
Bize, 'Beklediğimiz verimi vermedi, bu nedenle bedelsiz sadece satışına pay koyduk' dedin. Şimdi Erzurumspor
'Bedelsiz satışına pay koyarak verdik' dediğinde neden tüm ulusal basında olayı gündem yapıp kabul etmiyorsun. Demek ki Taylan gibi bir futbolcunun bedelsiz verilemeyeceğini sen de iyi biliyorsun ki, zaten bizden yüksek bir bedelle almıştın. Sen nasıl Erzurumspor'a bedelsiz verdin?"
ifadeleriyle Başkent ekibine tepki gösterdi.