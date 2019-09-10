Görme engelli Ceyda’nın Haluk Levent hayali

İZMİR'DE, daha önce kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için 24 saat yüzen 6 kişilik grup, bu kez 'Çocuk istismarına son' temasıyla Didim'den Bodrum'a 24 kilometre kulaç attı. Yüzücülere tekneden Yüzme Federasyonu yetkilileri, doktor ve cankurtaranlar eşlik etti. Çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarına dikkat çekmek için yüzen sporcular, etkinlik sonunda karada halk ve çocuk hakları savunucuları tarafından karşılandı.

DENIZLI'DE yaşayan 16 yaşındaki Ceyda Çınar, görme engelli olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda sosyalleşmekte güçlük çeken Çınar, 6 yıl önce Denizli Görme Engelliler İlkokulu'ndaki bir öğretmeni sayesinde gitar ile tanıştı. Notaları öğrendikten sonra yavaş yavaş gitar çalmaya başlayan Çınar'ın içerisindeki müzik sevgisi giderek arttı. Çevresiyle iletişimini müzik sayesinde güçlendiren Çınar, ailesinin de desteğiyle özel gitar kursları alarak kendini geliştirmeyi başardI. Çınar, çeşitli organizasyonlarda sahne alarak şarkılarını söyleme fırsatı buldu.

MÜZİKLE GÖRÜYORUM

Gitarı ile müzik yapmanın hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Çınar, "Müzik ile görme engelliler okulunda tanıştım. Zamanımın büyük bir bölümü müzik ile geçiyor. Gitarımı elime alınca dünyalar benim oluyor. Şarkılarımı söyleyince çok mutlu oluyorum. Şarkı söylerken kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. Hayalinin şarkıcı Haluk Levent ile sahneye çıkmak olduğunu belirten görme engelli Çınar, "Hayatımı tamamen müzik üzerine kurmak istiyorum. İleride müzik öğretmenliği okumak ya da konservatuvara gitmek izliyorum. Müzik benim gören gözüm, duyan kulağım. En çok sevdiğim şarkıcı Haluk Levent. O, benim gibi engelli insanlara ve yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatıyor. Tanışmayı ve sahneye çıkıp birlikte şarkı söylemeyi çok isterim" diye konuştu.