Göz göz’de ilk ders gol

SÜPER Lig'de ilk üç haftada gol atma becerisini gösteremeyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, verilen milli maç arasında hücum organizasyonları üzerinde durdu. Eren Derdiyok'a yakın markaj uygulayan ve gol sorununu aşması için çalışmalar yapan Tuna, yeni transferler Mossoro ve Napoleoni'nin de dahil olmasıyla ileri uçta etkinliği artırmak istiyor. Mossoro ve Napoleoni ile hücuma yön verecek olan Göz-Göz, maçın durumuna göre kenardan da Halil, Yasin ve Castro gibi yıldızları oyuna alarak işini şansa bırakmayacak.

CUMARTESİLER GÖZTEPE'NİN

Sarı-kırmızılı ekipte ilk üç haftada özellikle orta saha ve savunmada istikrar sağlanamazken tam 6 oyuncu banko olarak onbirde yer aldı. Kaleci Beto'nun yanı sıra savunmada Gassama ve Titi, orta sahada Poko ve Serdar ile ileri uçta Eren en istikrarlı isimler oldu. Öte yandan TFF, ilk yarının maç takvimini açıklarken, sarı-kırmızılılar geride kalan 14 maçın 7'sini cumartesi günü oynayacak. Birer maçı Cuma ve pazartesi gününe denk gelen Göz-Göz, 5 maçı ise pazar günü oynayacak.