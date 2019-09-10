Hayırseverlere okul çağrısı

28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Karşıyaka'da hayırsever tarafından yaptırılan 32 derslikli Kaptan Altan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılışına katıldı. Okulun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılımıyla gerçekleştirildi. Dört şehirle birlikte İzmir'deki açılışa da canlı bağlanan Erdoğan, Yıldırım'dan okul hakkında bilgi aldı. Bu sırada Yıldırım, Nizam Efe isimli bir öğrencinin Erdoğan'a sesleneceğini belirterek mikrofonu öğrenciye verdi. Öğrenci, "Ben Binali Yıldırım'ı çok seviyorum, onu televizyonda görüyorum" dedi. Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı" diye düzeltirken, Erdoğan da öğrenciye, "Ama sen beni kıskandırıyorsun" yanıtını verdi. Bunun üzerine Yıldırım, gülerek, "Baltayı taşa vurduk" diye konuştu. Açılışta ayrıca okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirilirken, İzmir'deki yangın alanına canlı bağlanıldı. Bağlantıda, 10 bin öğrenci ile "İlk dersimiz orman" denilerek yangın alanında ilk dersin işlenmesi gösterildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, yaklaşık 20 okulu daha hayırseverlerin katkılarıyla açılacağını, 112 adet inşaatın da devam ettiğini belirtti.

'YENİ OKULLAR LAZIM'

Açılışta konuşan Binali Yıldırım, "Bugün 2019 eğitim- öğretim yılına başlıyoruz. Eğitimöğretim yılımız, İzmir'e, İzmir'de eğitim göre 850 bin öğrencimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Bu açılışla beraber, yanan yakılan ormanların tekrar yeşertilmesi için, farkındalık oluşturulması için yangının olduğu bölgeye bir canlı bağlantı yaparak hem yanan yerleri göreceğiz hem de sembolik olarak fidan dikimini başlatacağız. Asıl fidan dikme kampanyası 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde olacak. İzmir'in bazı ilçelerinde, göç alan ilçelerinde yeni okullara ihtiyacımız var. Buradan İzmir'in iş adamlarına, hayırseverlerine çağrı yapmak istiyorum. Nice hayırsever böyle güzel okullar yapacak ve İzmir'in okul ihtiyacı tamamlanacak" diye konuştu.