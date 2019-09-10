İzmir, kurtuluşun 97. yılını kutladı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü için kentte birçok etkinlin düzenlendi. İzmir Polis Anı Evi önünden Zafer Yürüyüşü ile başlayan kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. 350 metrelik Türk bayrağının açıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kutlama programı kapsamında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer Atatürk anıtına çelenk koydu.

BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Daha sonra İzmir Valiliği önündeki törende atlı süvari birliklerinin 9 Eylül'de İzmir'e girişi ve Valilik binasında Türk bayrağını göndere çekişi canlandırıldı. Bu gösteri izleyenlerden alkış aldı. Afyonkarahisar'dan getirilen Türk bayrağı ve toprak, Vali Ayyıldız'a teslim edildi. Türk bayrağını öperek teslim alan Ayyıldız, "Kutsal vatan toprağı sonsuza dek bizlere emanettir" dedi. Daha sonra yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 9 Eylül Zaferi'nin Türkiye tarihi için çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Soyer, "Kurtuluştan kuruluşa giden bu tarihi yürüyüşte hiçbirimizin arasında siyasi uçurumlar yoktu, farklılıklarımızı ayrışmanın değil, bütünleşmenin, tek vücut olmanın gücü haline getirdik ve ülkemizi emperyalist devletlerin işgalinden hep birlikte kurtardık. Bugün yine aynı şiarla İzmir'i ve ülkemizi ayrışma ve kutuplaşmalardan arındırarak birlikle, bütünlükle, ortak vicdan ve akılla geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende halk oyunları gösterisi ile çocuk korosu ve şiir dinletileri sergilendi. Törenin sonunda Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında Afyonkarahisar'dan gelen bisikletliler, getirdikleri Türk bayrağı ve toprağı Vali Ayyıldız'a verdi. Törene katılan çocuklar protokol üyelerine fidan hediye etti.



MSB'DEN, 9 EYLÜL KLİBİ

MILLI Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı. Twitter'deki paylaşımda, "26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu ile başarıya ulaştı. Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" denildi.