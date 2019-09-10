Köylü kadınlar sahnede parlıyor

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Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış Mahallesi'nde 3 yıl önce Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu (SEFTİT) eğitmeni Vedat Murat Güzel, Ulamış Köy Tiyatrosu'nu kurdu. Güzel, tiyatrodaki 25 kişilik ekibiyle oyunlarda dekorundan müziğine her detayı birlikte çalışarak hazırlıyor. 10 yaşından 74 yaşına kadar geniş bir yaş aralığındaki oyunculardan oluşan köy halkı tiyatro sayesinde hem eğleniyor, hem de birbirine destek oluyor.25 kişilik ekibin 20 kişisini köydeki kadınlar oluşturuyor. Ekibin yeni oyunları 'Düğün ya da Davul'u 9'uncu Seferihisar Tiyatro Festivali'nde izleyiciyle buluşturarak, büyük alkış aldı. Öte yandan, köy tiyatrosu oyuncularından biri olan Berkay Taşkan tarafından çekilen Seferihisar Belediyesi Ulamış Köy Tiyatrosu Belgeseli, geçen temmuz ayında ABD'nin Chicago şehrinde düzenlenen 3. Kısa Belgesel Festivali'nde resmi seçki bölümüne seçilmeye hak kazandı.