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Mesir tescillendi

5 asırlık geleneğe sahip olan , ’yı Mesir’i Tanıtma ve tarafından coğrafi işaret aldı

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019
Mesir tescillendi
UNESCO'NUN insanlığın somut olmayan kültürel mirasında yer alan 41 çeşit baharatın bulunduğu Manisa Mesir Macunu, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, 4 yıllık bir çalışmanın ardından mesir macunu için coğrafi işaret aldıklarını açıkladı. Alınan coğrafi işaret sayesinde bütün özel üretim yapan işletmeler dernek tarafından tespit edilen şartlarda üretim yapabilecek. Dernek ve kurumların işbirliğiyle diğer özel üretim yapan tesisler coğrafi işarette belirtilen şartlarda üretim yapılıp yapılmadığı konusunda denetlenecek. Merdiven altı üretim yapan, özel üretim yapan firmaların bulunduğunu söyleyen Tanık, "Manisa ve dışında da üretim yapılan yerler var. Dernek olarak coğrafi işareti alarak mesir macununun orjinalliğini korumak istedik. Yani biz denetleme hakkına sahip olduk. Diğer firmaları senede iki defa denetleyeceğiz. Gideceğiz ürünleri alacağız. Analiz edeceğiz. Bizim bütün formüllerimiz Türk Patent Enstitüsü Sitesinde yayımlandı. Yani diyor ki mesir macunu bu özelliklerle üretilebilir. Herkes bunun üretimini bu şekilde yapsın. Yapmıyorsa kendisi kanunla karşı karşıya gelecek. Dediğim gibi yöresel bir ürün olduğu için bu özelliğini de sürdürsün, devam ettirsin istedik" diye konuştu.

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