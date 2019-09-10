Mesir tescillendi

UNESCO'NUN
insanlığın somut olmayan
kültürel mirasında
yer alan 41 çeşit
baharatın bulunduğu
Manisa Mesir Macunu,
Manisa'yı Mesir'i
Tanıtma ve Turizm
Derneği tarafından
coğrafi işaret alarak
tescillendi.
Manisa'yı Mesir'i
Tanıtma ve Turizm
Derneği Başkanı Ufuk
Tanık, 4 yıllık bir
çalışmanın ardından
mesir macunu için
coğrafi işaret aldıklarını
açıkladı. Alınan
coğrafi işaret sayesinde
bütün özel üretim
yapan işletmeler dernek
tarafından tespit edilen şartlarda üretim
yapabilecek. Dernek ve kurumların
işbirliğiyle diğer özel üretim yapan tesisler
coğrafi işarette belirtilen şartlarda üretim
yapılıp yapılmadığı konusunda denetlenecek.
Merdiven altı üretim
yapan, özel üretim
yapan firmaların
bulunduğunu söyleyen
Tanık, "Manisa
ve dışında da üretim
yapılan yerler var. Dernek
olarak coğrafi işareti
alarak mesir macununun
orjinalliğini
korumak istedik. Yani
biz denetleme hakkına
sahip olduk. Diğer firmaları
senede iki defa
denetleyeceğiz. Gideceğiz
ürünleri alacağız.
Analiz edeceğiz. Bizim
bütün formüllerimiz
Türk Patent Enstitüsü
Sitesinde yayımlandı.
Yani diyor ki mesir
macunu bu özelliklerle
üretilebilir. Herkes bunun üretimini
bu şekilde yapsın. Yapmıyorsa kendisi
kanunla karşı karşıya gelecek. Dediğim
gibi yöresel bir ürün olduğu için bu özelliğini
de sürdürsün, devam ettirsin istedik"
diye konuştu.