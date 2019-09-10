Mesir tescillendi

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insanlığın somut olmayankültürel mirasındayer alan 41 çeşitbaharatın bulunduğuManisa Mesir Macunu,Manisa'yı Mesir'iTanıtma ve TurizmDerneği tarafındancoğrafi işaret alaraktescillendi.Manisa'yı Mesir'iTanıtma ve TurizmDerneği Başkanı UfukTanık, 4 yıllık birçalışmanın ardındanmesir macunu içincoğrafi işaret aldıklarınıaçıkladı. Alınancoğrafi işaret sayesindebütün özel üretimyapan işletmeler dernektarafından tespit edilen şartlarda üretimyapabilecek. Dernek ve kurumlarınişbirliğiyle diğer özel üretim yapan tesislercoğrafi işarette belirtilen şartlarda üretimyapılıp yapılmadığı konusunda denetlenecek.Merdiven altı üretimyapan, özel üretimyapan firmalarınbulunduğunu söyleyenTanık, "Manisave dışında da üretimyapılan yerler var. Dernekolarak coğrafi işaretialarak mesir macunununorjinalliğinikorumak istedik. Yanibiz denetleme hakkınasahip olduk. Diğer firmalarısenede iki defadenetleyeceğiz. Gideceğizürünleri alacağız.Analiz edeceğiz. Bizimbütün formüllerimizTürk Patent EnstitüsüSitesinde yayımlandı.Yani diyor ki mesirmacunu bu özelliklerleüretilebilir. Herkes bunun üretiminibu şekilde yapsın. Yapmıyorsa kendisikanunla karşı karşıya gelecek. Dediğimgibi yöresel bir ürün olduğu için bu özelliğinide sürdürsün, devam ettirsin istedik"diye konuştu.