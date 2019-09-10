Pamukkale’de turist bereketi yaşanıyor

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Denızlı'deUNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan termal havuz, ziyaretçilerine 2 bin 800 yıl öncesine götüren bir macerayı sunuyor. Binlerce yıllık sütun ve mermerler arasında yüzme imkanı bulan ziyaretçiler, hem şifalı suya girmenin hem de doğal güzelliklerin tadını çıkartıyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Tesislerimizin birçoğu yazın yoğun talepten dolayı rezervasyonlarını kapattı. Yaz aylarında antik havuza iğne atsan yere düşmüyor. Geçen yıl yaklaşık 400 bin kişi giriş yapmıştı. Bu yıl 600 bin civarında turistin antik havuza girmesini bekliyoruz" dedi. Pamukkale İşletme Müdürü Kazim Tali ise, "Yaz aylarında günlük 2 bin 500 ziyaretçiyi havuzumuzda ağırlıyoruz" dedi.