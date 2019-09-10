Torbalı tarıma dayalı sanayide model oluyor

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dayalı sanayide yakaladığı başarı ile gündeme gelen Torbalı, bu alanda üretime başlamak isteyen il ve ilçelere model oluyor. Ankara Şereflikoçhisar Ticaret Odası'nı ağırlayan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Tarıma dayalı sanayinde gelişmek isteyen Şereflikoçhisar ile tecrübelerimizi paylaşıyoruz" dedi. İlçenin tarıma dayalı sanayi potansiyeli ve kurutulmuş domatesin yükselen üretim grafiği hakkında ekibe bilgi veren Olgun, misafir heyetle birlikte ilçenin önde gelen kurutulmuş domates işletmelerinden BT Food'u ziyaret etti. Fabrika sahibi Bülent Tansuğ'dan kurutulmuş domatesin üretim aşaması, pazarlama imkanları hakkında bilgi aldı.