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siftah peşinde

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Altınordu siftah peşinde
ALTINORDU'NUN aklı Eskişehirspor maçında... Kırmızı-lacivertliler, son 5 maçta rakibine hiç yenilmedi. İzmir ekibi, sahadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yrıldı. Rakip kaleye 13 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. TFF 1. Lig'de geride kalan 3 haftada galibiyeti bulunmayan Altınordu, cumartesi günü taraftarı önünde Eskişehirspor'dan ilk galibiyetini almak istiyor.

DENİZLİSPOR'DA MBAMBA DÖNÜYOR
PAZAR günü sahasında Konyaspor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da, orta saha oyuncusu Kibong Mbamba tamamen iyileşti. Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 2 asist yaparak galibiyetlerde pay sahibi olan Kamerunlu orta saha, adale sakatlığı nedeniyle Göztepe deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun Konyaspor müsabakasında 21 kişilik kafileye dahil olacağı vurgulandı.
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Altınordu siftah peşinde
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