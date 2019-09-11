Altınordu siftah peşinde

DENİZLİSPOR'DA

MBAMBA

BUGÜN NELER OLDU

ALTINORDU'NUN aklı Eskişehirspor maçında... Kırmızı-lacivertliler, son 5 maçta rakibine hiç yenilmedi. İzmir ekibi, sahadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yrıldı.TFF 1. Lig'de geride kalan 3 haftada galibiyeti bulunmayan Altınordu, cumartesi günü taraftarı önünde Eskişehirspor'dan ilk galibiyetini almak istiyor.günü sahasında Konyaspor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da, orta saha oyuncusu Kibong Mbamba tamamen iyileşti. Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 2 asist yaparak galibiyetlerde pay sahibi olan Kamerunlu orta saha, adale sakatlığı nedeniyle Göztepe deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun Konyaspor müsabakasında 21 kişilik kafileye dahil olacağı vurgulandı.