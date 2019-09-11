Bağımlılıklara karşı en güçlü kalkan aile

BUGÜN NELER OLDU

eğitim ve öğretim yılı ile birlikte ailelere ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, okulun ilk günlerinde öğrencileri yeni alışkanlıklar açısından takip etmek gerektiğini belirtti. Yaşı büyüyen, yeni bir sınıfa veya okula giden öğrencilerin yeni arkadaş grupları tarafından kabul görme endişesiyle zararlı alışkanlıklara yönelebildiğine dikkat çeken Ülkü, özellikle okulun ilk günlerinde öğrenci velilerine çocuklarını yakından takip etmelerini tavsiye etti. Ülkü, "Bizler çocukların bağımlılık ve sağlıklı yaşam ile ilgili bilgi düzeylerini yükseltmeyi amaçlıyoruz. İzmir'de bağımlılıkla mücadelede en çok üzerinde durduğumuz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz" dedi.