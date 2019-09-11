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Bandırma 6 ile balık gönderiyor

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Bandırma 6 ile balık gönderiyor
DENIZLERDE avlanma yasağının kalktığı 1 Eylül tarihinden bu yana 10 gün geçerken, balıkçılar yeni sezon için umutlarını koruyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali'ne gelen yüzlerce kasa sardalya, hamsi ve istavrit hem tezgahları renklendiriyor, hem de Anadolu'daki şehirlere gönderiliyor. Şu ana kadar bol bol hamsi, istavrit ve sardalya ile dönüş yapan balıkçılar ekim ayının ortalarında palamutun kendisini göstermesini bekliyor. Balıkçı esnafı Soner Koçoğlu, "Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Konya'ya buradan balık gidiyor" dedi.
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Bandırma 6 ile balık gönderiyor
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