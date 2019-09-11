Bandırma 6 ile balık gönderiyor

DENIZLERDE
avlanma yasağının
kalktığı 1 Eylül
tarihinden
bu
yana 10
gün geçerken,
balıkçılar
yeni sezon
için umutlarını
koruyor.
Balıkesir'in
Bandırma ilçesinde
Su Ürünleri Hali'ne
gelen yüzlerce kasa sardalya,
hamsi ve istavrit
hem tezgahları renklendiriyor,
hem de Anadolu'daki
şehirlere gönderiliyor.
Şu ana kadar bol
bol hamsi, istavrit
ve sardalya ile
dönüş yapan
balıkçılar ekim
ayının ortalarında
palamutun
kendisini
göstermesini
bekliyor. Balıkçı
esnafı Soner Koçoğlu,
"Ankara, İstanbul,
İzmir, Bursa, Eskişehir ve
Konya'ya buradan balık
gidiyor" dedi.