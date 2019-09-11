Bandırma 6 ile balık gönderiyor

BUGÜN NELER OLDU

avlanma yasağınınkalktığı 1 Eylültarihindenbuyana 10gün geçerken,balıkçılaryeni sezoniçin umutlarınıkoruyor.Balıkesir'inBandırma ilçesindeSu Ürünleri Hali'negelen yüzlerce kasa sardalya,hamsi ve istavrithem tezgahları renklendiriyor,hem de Anadolu'dakişehirlere gönderiliyor.Şu ana kadar bolbol hamsi, istavritve sardalya iledönüş yapanbalıkçılar ekimayının ortalarındapalamutunkendisinigöstermesinibekliyor. Balıkçıesnafı Soner Koçoğlu,"Ankara, İstanbul,İzmir, Bursa, Eskişehir veKonya'ya buradan balıkgidiyor" dedi.