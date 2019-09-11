Çekırdeksiz kuru üzümde alım sevinci

BUGÜN NELER OLDU

ile ilçeleri Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm alımına dün itibari ile başlandı. İzmir ve Salihli Ticaret Borsalarında da üreticilerden alım gerçekleştirileceği bildirildi. TMO'nun 2019 dönemi çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları, bandırılmış üzümde 10 numara tipi ürünler için kilogram başına 10.5 lira, 9 numara tipi ürünler için 10 lira, 8 numara tipi ürünler için 9.5 lira ve 7 numara tipi ürünler için 8.5 lira olacak. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, üreticilerin uygulamadan memnun olduğunu belirtti, "TMO, Alaşehir'de Killik Mahallesi'nde kiralamış olduğu depolarda alımlara başladı. Ödemeler 20 gün içerisinde üreticinin hesabına yatırılacak. Önümüzdeki yıllarda TMO'nun daha erken fiyat açıklaması ve daha erken alımlar başlatması üreticiler için daha iyi olacaktır" dedi.