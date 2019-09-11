Genç balerinden büyük başarı

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür, Karşıyaka Belediyesi'nin bale kursuna 3 yaşındayken kaydolan Gür, daha sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi çocuk bölümünde dans etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde öğrenimini sürdüren Gür, 1 haftalığına dünyanın prestijli bale okulları arasında gösterilen Monako'daki Academie Princesse Grace'in yaz okuluna katıldı. Okulda eğitim görmesi için tam burslu eğitim daveti alan Gür, bale çalışmalarına yeni eğitim- öğretim yılında Monako'da devam edecek. Selen Gür, "Ülkemi temsil etmek bana kendimi çok güzel hissettiriyor" dedi.