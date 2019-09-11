İzmir doğum gününü kutladı

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. Kurtuluşun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında süvari birliklerinin temsili olarak şehre girişi canlandırıldı. ardından Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisi adeta tüm İzmirlilerin nefesini kesti. Zafer coşkusunu yaşamak ve kutlamalara ortak olmak isteyen binlerce İzmirli, gökyüzünde adeta dans eden Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün yaklaşık bir saatlik gösterisini hayranlıkla seyretti. İzmirliler, bu güzel anları fotoğraf ve video ile kaydetmeyi de ihmal etmedi. Kutlamalara süvari birliğinin Kordon'dan geçişi de başka bir renk kattı. Tıpkı 9 Eylül 1922 gününde olduğu gibi heybetli atlarıyla Kordon'a çıkan süvari birliğinin geçişini halk alkışlarla karşıladı. Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında kısa bir gezinti yapan süvariler, kendilerine büyük ilgi gösteren İzmirlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

COŞKU DORUĞA ULAŞTI

9 Eylül günü sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlama programı ise akşam Fener Alayı ile devam etti. İzmir, binlerce İzmirli'nin katıldığı tarihi bir coşkuya sahne oldu. Kentte 9 Eylül'le özdeşleşen Fener Alayı yürüyüşü ile birlikte heyecan doruğa ulaştı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer fener alayında vatandaşlarla birlikte yürüdü. Güzergah üzerindeki İzmirliler, marşlarla yürüyen Fener Alayı'nı ellerindeki bayrakları sallayarak coşkuyla selamladı. Yürüyüş Kültür Park Lozan Kapısı'nda son buldu.